Conheça os direitos do cliente na hora de trocar produto

Receber um presente nem sempre é garanti de satisfação. A pessoa que comprar um produto que não servir ou apresentar algum defeito tem o direito de troca. O que determina as situações em que a substituição é permitida é o Código de Defesa do Consumidor. Há situações em que a troca é obrigatória e, em outras, que depende da loja onde o produto foi adquirido.

Por exemplo, se for uma blusa, calça ou tênis que você ganhou mas não gostou da cor, do tamanho ou simplesmente não serviu, o Código de Defesa do Consumidor aponta que o lojista não é obrigado a efetuar a troca. Ela só será obrigatória quando houver defeito.

Nessas situações, fica garantido ao consumidor trocar uma roupa com problemas de confecção ou um brinquedo que saiu quebrado da loja. No entanto, se o produto já tiver sido adquirido com defeito e o consumidor foi avisado disso no momento da compra, ele não tem direito à troca.





Caso o defeito for aparente, a legislação impõe o prazo de 30 dias para que o consumidor possa pedir a substituição, se o produto for um bem não durável, como alimentos e produtos de beleza. Para um bem durável, como um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, o prazo é de 90 dias.





O pedido de troca pode ser feita diretamente à loja, ao fabricante ou à assistência técnica. O código informa que, se não for possível o conserto do produto em até 30 dias, o consumidor pode optar pela troca, a devolução do dinheiro ou o abatimento proporcional do preço.

Vale observar que, conforme o código, esse prazo não é aplicado nos casos em que o defeito seja em produto essencial – como alimentos, medicamentos, equipamentos de auxílio à locomoção, comunicação, audição ou à visão, em que a devolução da quantia paga ou a troca do produto ser feita de imediato.





O mesmo deve ser aplicado nas situações em que, por extensão do defeito, a substituição das partes danificadas comprometa características fundamentais do produto ou venha a diminuir seu valor.





Os produtos com "vício oculto" - aqueles em que não se consegue constatar o defeito de imediato e que surge repentinamente com o uso - têm prazos de 30 dias, no caso de não duráveis, e de 90 dias, para duráveis, a partir da data em que o defeito é detectado pelo consumidor.