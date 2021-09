Conheça três óleos essenciais que ajudam na ansiedade

Você já deve ter ouvido falar nos famosos óleos essenciais e seus benefícios para a saúde, mas você realmente sabe o que são e como usá-los? De acordo com a nutricionista, pesquisadora e especialista em fitoterapia, Aline Quissak, a primeira coisa que você deve saber é que óleos essenciais não são apenas “óleos essenciais”; ou seja, não são somente aquele cheirinho gostoso que você usa na sua casa. Óleos essenciais são, na verdade, extratos de plantas e frutas com alta concentração de compostos terapêuticos.





“Infelizmente, o óleo essencial acabou se popularizando de forma comercial. O que chamamos de óleo essencial de verdade é um “extrato essencial”. São óleos extraídos a partir de plantas e frutas e, esses sim, quando utilizados da maneira adequada, podem trazer benefícios a nossa saúde”. Mas então, como esses extratos funcionam e como utilizá-los? Aline explica que os óleos extraídos dessas plantas e frutas são micromoléculas que conseguem penetrar no nosso corpo através da pele ou da respiração.

Eles podem ser usados de várias formas para auxiliar em vários problemas de saúde, inclusive na ansiedade. É claro que os efeitos variam para cada pessoa. Você deve procurar pelos extratos puros - de preferência orgânicos - , e não deve aplicar diretamente na pele sem um “veículo carreador”, que pode ser o óleo de amêndoas, de abacate ou até mesmo os seus hidratantes. Abaixo você confere uma lista com 3 extratos para ajudar na sua ansiedade:

Óleo lavanda + laranja doce

O óleo de lavanda é o primeiro da lista quando o assunto é ansiedade! Se misturado ao de laranja doce, ajuda a relaxar, dormir melhor e ainda acordar com bom humor. A sugestão de uso é como aromaterapia no banho ou, ainda, colocar no seu creme hidratante e passar no pescoço e ombros. Se preferir, outra opção é deixar no difusor do seu quarto enquanto dorme. Use 5 gotas de cada para 1 colher de sopa de creme hidratante, 2 gotas de cada nas mãos para inalar e no difusor 5 gotas para 100ml de água.





Óleo de rosa damascena

Conhecido como o óleo das emoções. É o segundo mais popular no combate a ansiedade, crises de pânico e momentos de luto. A dica aqui é um escalda-pés de 10 minutos com 10 gotas do óleo de rosa damascena. Ele pode ser feito pela manhã ou a tarde.





Óleo Ylang Ylang

Ficou conhecido por ter um efeito calmante e revigorante. Na aromaterapia ele ajuda na coragem, otimismo, diminui a agitação e palpitação nervosa. Uma sugestão é colocar no difusor junto do óleo de alecrim, para ajudar a diminuir a ansiedade, aumentar a clareza mental e ter um dia de trabalho e estudos mais produtivos. Use 5 gotas para 100 ml de água no difusor.