Cromoterapia: saiba como as cores podem influenciar nossas vidas

A especialista ainda explica que a utilização das cores ultrapassa as aplicações em tratamentos físicos e mudanças de comportamento. A cromoterapia também vale para a harmonia da casa, do ambiente de trabalho e da vida das pessoas como um todo. Sem deixar de lado até mesmo a alimentação, um prato colorido, decorado e alegre faz diferença.

Que as cores influenciam a nossa vida , não há dúvidas. Mas você sabia que as cores também podem ser utilizadas como forma de terapia natural? A cromoterapia, por exemplo, tem sido uma terapia complementar muito eficaz, conhecida como terapia das cores, ela busca equilibrar o ser humano e promover uma melhora em sua saúde através de ondas emitidas pelas cores: amarelo, vermelho, azul, verde ou laranja.

Como funciona?



A cromoterapia tem aplicações diversas, desde banhos de luz em câmaras especiais, cores do ambiente, alimentos e até as cores das suas roupas.

A terapia consiste nas sete cores do arco-íris: vermelho, amarelo, azul, laranja, índigo, verde e violeta. E seus benefícios são: alívio dos sintomas de determinada doença através de uma cor específica; Diminuição do cansaço físico; Auxílio no tratamento de dores de cabeça; e Estimulação do Sistema Nervoso Central.





Viveiros explica o que cada cor significa e como elas podem te ajudar. Confira: