7 dicas para potencializar o rendimento na rotina de treinos

Conforto



Estar confortável para a hora do treino é essencial. Por isso, a escolha da roupa e acessórios apropriados para o tipo de treino escolhido é fundamental. Um exemplo é quando a pessoa precisa utilizar óculos de grau, nesse cenário, as lentes de contato são apresentadas aqui como uma excelente possibilidade, pois, além de ajudarem na correção ocular, elas proporcionam comodidade e liberdade de movimento.





“O uso de lentes de contato no momento da prática esportiva auxilia na liberdade de movimentos, no aumento do campo de visão e na segurança do atleta, seja ele amador ou profissional. Outro ponto importante, é que lentes de contato são mais resistentes às alterações do clima e do ambiente; não embaçam como as lentes dos óculos, por exemplo”, refere a oftalmologista Dra. Debora Sivuchin.