Cursos de capacitação profissional abrem inscrições em Maringá

A Prefeitura de Maringá abriu, nesta sexta-feira (21), as inscrições para interessados em cursos de capacitação a fim de facilitar o ingresso no mercado de trabalho.

O início das aulas está marcado para a próxima quarta-feira (26). Serão ofertados cursos na área de barbearia, corte e costura, panificação e manicure.

As inscrições vão até segunda-feira (24) e os interessados devem comparecer na Avenida Laguna, 607, Zona 03, com cópia do RG, CPF, comprovante de residência, carteira de vacina e carteira de trabalho.