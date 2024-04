Rubens Barrichello vira diretor não-executivo em empresa de tecnologia

Ícone do automobilismo mundial, Rubens Barrichello ganhou uma nova função que extrapola os volantes: ele será diretor não-executivo da SoftSwiss, empresa de tecnologia focada no fornecimento de software.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Rubinho terá a missão de promover a companhia no Brasil. Ele será uma espécie de conector com a comunidade tecnológica do país.

Publicidade



A SoftSwiss fechou acordo com o piloto em meio a um investimento em novos mercados. A América Latina, inclusive, é um dos alvos da empresa para alavancar a indústria iGaming.



O brasileiro foi convidado para o projeto diante de sua experiência como profissional de alto desempenho. Ele defenderá o "jogo responsável" ao lado de especialistas do ramo ligados à companhia.



O setor de iGaming está em franco crescimento no país. A receita bruta da indústria, só no Brasil, é estimada em 2,3 bilhões de euros (R$ 12,6 bilhões) até 2026.