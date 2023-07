Dia do Amigo: confira 5 formas de comemorar a data em Londrina

Comemorado anualmente em 20 de julho, o Dia do Amigo tem o objetivo de comemorar e homenagear as amizades que tornam a vida mais leve e alegre. A data, que foi criada em Buenos Aires, na Argentina, integra o calendário oficial de alguns locais, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

Segundo o texto da Lei nº 5.146, de 7 de janeiro de 2010, que institui o Dia do Amigo no Rio de Janeiro, o argentino Enrique Ernesto Febbraro criou o Dia do Amigo inspirado na chegada do homem à Lua - que aconteceu em 20 de julho de 1969 -, uma vez que essa poderia ser uma oportunidade de fazer amigos fora da Terra.

Independente do local de comemoração, o ponto importante é demonstrar todo o carinho e toda a gratidão que se tem pelos amigos. Muitos optam por celebrar o Dia do Amigo por meio de uma troca de mensagens ou, ainda, pelo envio de memes engraçados que circulam nas redes sociais. Outros, por outro lado, reservam um tempo em sua agenda para passar a data literalmente ao lado de suas amizades.



Dia do Amigo: psicóloga destaca a importância da amizade e explica como manter relações saudáveis Dia do Amigo é celebrado em 20 de julho. A data foi criada em Buenos Aires, na Argentina, pelo professor, músico e filósof



Se você faz parte desse último grupo e está em busca de programas para marcar a comemoração com os amigos, não pode deixar de conferir as cinco sugestões em Londrina que o Portal Bonde selecionou. Publicidade

Confira:

1. Aproveitar o happy hour em um barzinho Publicidade

Uma das opções mais animadas e descontraídas para celebrar a amizade é aproveitar um divertido happy hour em um barzinho.

A atmosfera descontraída do bar é perfeita para relaxar, rir e criar lembranças memoráveis com os amigos. Em Londrina, há opções que vão desde espaços tradicionais até estabelecimentos gourmets. Publicidade

2. Assistir aos lançamentos do dia no cinema

No Dia do Amigo, que tal reunir sua turma para uma experiência cinematográfica emocionante? Nada melhor do que celebrar essa data especial conferindo os lançamentos do dia no cinema. Publicidade

Duas opções imperdíveis para essa ocasião são, sem dúvidas, "Barbie" e "Oppenheimer".



Para tornar esse dia ainda mais especial, lembre-se de chegar cedo ao cinema para garantir os ingressos e aproveitar o momento para bater um papo descontraído antes da sessão. Não se esqueça de levar algumas guloseimas para compartilhar durante o filme e criar uma experiência de cinema completa.

3. Organizar um piquenique no Lago Igapó

E para aquelas amizades que adoram programas ao ar livrema ótima maneira de comemorar essa data especial é reunir os amigos para um piquenique no Lago Igapó. Publicidade

O ambiente ao ar livre é o cenário ideal para um piquenique memorável. Com área verde e uma brisa fresca, o Lago Igapó proporciona uma atmosfera acolhedora e tranquila para aproveitar o dia ao lado de quem torna sua vida mais alegre.

4. Visitar as exposições do Museu Histórico

No Dia do Amigo, que tal celebrar a data de uma forma cultural e enriquecedora? Para amizades que apreciam programas conceituais e têm interesse pela história, uma visita às exposições do Museu Histórico de Londrina é uma excelente opção para comemorar a data.

O Museu Histórico oferece um mergulho no passado com exposições permanentes e temporárias, proporcionando uma jornada pelo tempo e pela cultura local.



