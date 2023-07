Festival Londrina Coffee Week: cafeterias oferecem menu com comida e bebida por R$ 18

O Londrina Coffee Week, festival gastronômico do café, chega ao município no dia 13 deste mês e segue até o dia 23 de julho. Durante o período, cafeterias, confeitarias, panificadoras e bares selecionados irão ferecer um menu especial, composto por uma bebida e uma comida, a preço fixo e reduzido de R$18.

Com o friozinho em Londrina, o café se torna ainda mais apreciado por todos, além do chocolate quente, dos chás e dos cappuccinos, que também ganham destaque.

Além dos menus, o festival conta com workshops, palestras e degustações gratuitas, como visita ao Laboratório do Café no IDR-PR/Iapar, oficinas de preparo, palestra sobre a influência do café na paisagem arquitetônica de Londrina, tour com a Rota do Café e degustações no Lago Igapó e Calçadão.

O Londrina Coffee Week tem como objetivo colocar a cidade no mapa da profissionalização e do consumo de cafés especiais no Brasil. O evento tem apoio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) e da BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais).





CARDÁPIOS E PROGRAMAÇÃO

Os menus completos oferecidos pelas cafeterias, confeitarias, panificadoras e bares de Londrina podem ser conferidos no site do festival ou, ainda, no perfil do Instagram. As inscrições para as atividades do Londrina Coffee Week deve ser realizada pelos mesmos canais.