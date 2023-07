Inscrições abertas para cursos gratuitos de agosto do Clube das Mães Unidas de Londrina

Paraná abre inscrições para 17 cursos gratuitos de capacitação em Turismo

Já estão abertas as inscrições para as 4 mil vagas gratuitas de cursos profissionalizantes em Turismo, ofertadas por meio de convênio firmado entre a Secretaria de Turismo do Paraná, a Fecomércio-PR e o Senac-PR.