Paraná abre inscrições para 17 cursos gratuitos de capacitação em Turismo

Já estão abertas as inscrições para as 4 mil vagas gratuitas de cursos profissionalizantes em Turismo, ofertadas por meio de convênio firmado entre a Secretaria de Estado do Turismo do Paraná, a Fecomércio-PR e o Senac-PR. A ação é uma oportunidade para os paranaenses se qualificarem gratuitamente para trabalhar no segmento turístico – um dos setores econômicos que têm apresentado maiores índices de crescimento no estado – e se habilitar para o mercado de trabalho.





No total, serão 27 cursos (23 presenciais e quatro a distância) com cargas horárias que variam de 15 a 240 horas, em áreas como hotelaria, gastronomia, eventos, recepção turística e tecnologia. Nesse primeiro ciclo são 17 (13 presenciais e quatro a distância), como Agente de Informações Turísticas, Auxiliar de Cozinha, Estratégias de Vendas Aplicadas ao Turismo Local, Gestão de Pequenos Negócios em Comércio e Serviços, Organizador de Eventos e Atendimento Receptivo para o Turismo Religioso. As inscrições podem ser realizadas por este site ou este.

Todos os cursos são abertos para a comunidade, sendo que cada modalidade tem os próprios requisitos de idade e escolaridade. A ideia é atender pessoas de baixa renda, que recebam até dois salários mínimos mensais.





Os primeiros cursos presenciais vão acontecer em Curitiba, Guaratuba, Pontal do Paraná, Paranaguá, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Irati, Bom Sucesso do Sul, São Mateus do Sul, Nova Londrina e Porto Rico.

“A Fecomércio, o Sesc e o Senac têm nos ajudado na formação dos trabalhadores do setor, e a ideia é ampliar esse programa de capacitação para que mais profissionais possam ingressar no setor de forma qualificada. O Paraná foi um dos estados do Brasil com o maior crescimento do turismo no primeiro quadrimestre e queremos ampliar a geração de emprego nesse ramo, que ainda tem um potencial muito grande a ser explorado”, explica o secretário do Turismo, Marcio Nunes.





“Empresários do setor relatam que falta mão de obra especializada em áreas como hotelaria e alimentação. Por isso, é fundamental o apoio do Estado no sentido de criar condições para essa qualificação, o que irá se refletir na melhoria do serviço oferecido aos turistas. Queremos transformar o Paraná em referência nacional no atendimento aos visitantes”, complementa.

“A qualificação no atendimento aos turistas e a profissionalização no setor são muito importantes para que os visitantes queiram voltar mais vezes ao Paraná. Esta é também uma grande oportunidade para aqueles que querem ingressar nesse virtuoso mercado de trabalho ou se aperfeiçoar para galgar novas posições. Além de gratuita, inscrição é fácil e rápida”, acrescenta o diretor de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Setu-PR, Marcelo Antonio Martini.





Os cursos fazem parte do programa Turismo em Foco Paraná, ofertados por meio do PSG (Programa Senac de Gratuidade). Essa é segunda oferta do projeto, que em 2022 já qualificou 1,9 mil pessoas em cursos presenciais e à distância.

Em caso de dúvidas, basta contatar a Coordenação de Qualificação da Secretaria do Turismo do Paraná pelo fone (41) 3304-7097.