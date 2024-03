Mattel lança Barbie indígena em homenagem à influencer Maira Gomez

A Mattel lançará nesta semana uma série de modelos especiais da Barbie, em homenagem ao aniversário de 65 anos da boneca. Entre as novidades está uma versão da brasileira Maira Gomez, 25 anos, indígena da tribo Tatuyo do estado do Amazonas.





Nas redes sociais, Maira usa o nome de Cunhaporanga, que significa "moça bonita", e faz vídeos mostrando o dia a dia, os costumes e as crenças da comunidade, localizada a 34 quilômetros de Manaus. Ela tem 6,6 milhões de seguidores no Tik Tok e 485 mil no Instagram.

A edição especial da boneca terá uma única unidade, que foi dada de presente à influenciadora.





Maira Gomez conta que, na infância, brincava com arco e flecha, esconde-esconde e uma boneca Barbie com um pequeno vestido, sapatos, bolsa, brincos e coroa. Essa Barbie era bem diferente do modelo que a Mattel criou em sua homenagem, celebrando mulheres inspiradoras e o 65º aniversário da boneca.

A boneca, que se afasta do estereótipo da Barbie loira, tem longos cabelos pretos, colares grandes, brincos de penas, tiara, e roupas feitas com materiais da natureza. Além disso, possui grafismos faciais - uma pintura sagrada de proteção- que são a marca registrada de Maira nas redes sociais.





Ela conta que a homenagem foi uma surpresa. "Significa uma grande representatividade, pois também é uma maneira de mostrar que estamos quebrando tabus, não se limitando a uma única imagem de uma cultura", diz.

Outras sete mulheres foram homenageadas pela Mattel na série, batizada em português "Mulheres inspiradoras". Entre elas estão a atriz americana Viola Davis, a britânica Helen Mirren e a modelo japonesa Nicole Fujita. A diretora de cinema mexicana Lila Avilés também faz parte do grupo.





Maira faz parte de um movimento de mulheres indígenas que estão liderando discussões sobre sua cultura, seja na política ou nas redes sociais. "As mulheres estão representando os povos indígenas e esperamos que mais lideranças de cada comunidade possam se apresentar". Nas aldeias, ela afirma que a liderança feminina vem se fortalecendo.

Outras brasileiras já foram também homenageadas: a surfista Maya Gabeira, a médica Dra. Jaqueline Goes, a professora Doani Emanuela Bertan e a cantora IZA.





Criticada por reforçar estereótipos de beleza nas versões originais da Barbie, a Mattel tem investido na diversidade de versões da boneca nos últimos anos. Em 2023, o filme "Barbie", feito em parceria com a Warner, abordou o tema. A produção foi indicada a seis categorias no Oscar 2024.

A versão indígena é a primeira do tipo no Brasil, mas nos Estados Unidos já existem modelos de nativos americanos, como os Navajo.





No ano passado, a Mattel teve um faturamento global de US$ 5,44 bilhões, valor que se manteve estável na comparação com 2022. Já as vendas da boneca Barbie cresceram 3% e alcançaram US$ 1,53 bilhão, representando o maior negócio do grupo. Em segundo e terceiro lugar, vem a linha Hot-Wheels e Pischer-Price.





O mercado de brinquedos no Brasil tem mostrado crescimento, apesar da força da internet. De acordo com a associação do setor Abrinq, as vendas somarão R$ 10 bilhões em 2024. Em 2023, o faturamento foi de R$ 9,46 bilhões.