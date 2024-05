Papa Francisco, convidado do G7, quer mediar debate sobre utilização correta de IA

Rede de supermercados de Londrina e Secretaria do Idoso promovem ação para empregar pessoas com mais de 50 anos

O Grupo Muffato juntamente com a Secretaria Municipal do Idoso, com apoio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, está promovendo uma seleção de emprego com foco nos trabalhadores com mais de 50 anos.