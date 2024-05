Padrasto é preso em flagrante acusado de abusar sexualmente de enteadas de 3 e 7 anos em Maringá

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (22), um homem de 44 anos suspeito de ter abusado sexualmente de suas duas enteadas, de três e sete anos. A prisão aconteceu em Maringá, no Noroeste do Paraná.





Segundo o Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente), os policiais souberam do crime por meio do HU (Hospital Universitário) de Maringá, que atendeu as vítimas e fez a denúncia. A instituição de saúde, por sua vez, foi contatada por uma UBS (Unidade Básica de Saúde).

A mãe das crianças disse à Polícia Civil ter visto o homem tocar as partes íntimas da criança de três anos e, por isso, a levou até a UBS. O abuso foi confirmado pelo relato da vítima por meio de uma escuta especializada.





A criança de sete anos também confirmou a prática da violência sexual contra si.