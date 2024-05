Rede de supermercados de Londrina e Secretaria do Idoso promovem ação para empregar pessoas com mais de 50 anos

O Grupo Muffato juntamente com a Secretaria Municipal do Idoso, com apoio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, está promovendo uma seleção de emprego com foco nos trabalhadores com mais de 50 anos.





Ao todo, 50 vagas efetivas estão disponíveis para contratação imediata, com possibilidade de ampliação nos próximos meses, tendo em vista a expansão da rede varejista.

Os interessados devem comparecer ao Centro de Convivência do Idoso da região Norte, no conjunto Maria Cecília, localizado na Rua Luiz Brugin, 570, no dia 24 de maio, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h, levando em mãos o RG, o CPF e a carteira de trabalho (física ou digital).





A maior parte das vagas é para operador (a) de caixa, mas há oportunidades também para pessoas com outras habilidades, tais como florista, agente de prevenção, padaria, pacote e outras, além oportunidades para PCDs (Pessoas com Deficiência).





Não é preciso ter experiência anterior na área. É exigido apenas que os interessados gostem de atender pessoas e tenham vontade de aprender uma nova atividade.





O Grupo Muffato oferece, também, treinamentos técnico-operacionais e de atendimento, por meio de sua universidade corporativa, a Uniffato.