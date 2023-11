Papa Francisco diz que prefere Pelé em vez de Maradona e Messi

O papa Francisco comentou na quarta-feira (1º) que prefere Pelé em vez dos argentinos Diego Maradona e Lionel Messi.







Na opinião do líder Igreja Católica, o ex-atleta do Santos e tricampeão do mundial é um "homem de um grande coração".

"Maradona ou Messi? Vou mencionar um terceiro: Pelé. Maradona como jogador foi grande, mas falhou como homem. Messi, por sua vez, é muito correto, um cavalheiro. Para mim, desses três, o grande cavalheiro é Pelé. Um homem de coração", comentou o religioso com o diretor do Tg1, Gian Marco Chiocci.





O pontífice recordou de um encontro com o "Rei do Futebol" em um avião para Buenos Aires, na Argentina, e disse que o brasileiro tinha uma "grande humanidade".





O papa é um grande fã de futebol, tanto que é torcedor fanático do San Lorenzo, campeão da Copa Libertadores da América de 2014.