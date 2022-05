Saiba como cuidar do cabelo em dias mais frios

Durante o outono é comum sentir os cabelos mais fracos e quebradiços. Segundo Peter Menezes (@petermenezes), hair expert e advocate da marca Authentic Beauty Concept no Brasil, isso acontece devido às alterações de temperatura e umidade causadas pela mudança da estação, que tem apresentado climas mais amenos em várias regiões do país nos últimos dias. Mas outros fatores também podem contribuir para fios sensíveis.

“É uma época do ano em que precisamos dar uma atenção especial aos cabelos, principalmente se já estiverem prejudicadas pelos danos da exposição ao sol, cloro da piscina e do sal da água do mar, decorrentes do verão”, conta o especialista.





De acordo com ele, os cabelos com química sofrem ainda mais. “Sem a proteção térmica adequada, a ação oxidativa dos raios solares abre as cutículas, facilitando a perda de pigmentos da tintura ou do efeito de um alisamento, por exemplo, além de ressecar os fios”, acrescenta.

Uma das dicas do hair expert é justamente caprichar na hidratação dos fios ao longo da estação, marcada por dias mais secos e frios. “Muita gente se esquece disso, mas é fundamental beber bastante água no outono, mesmo que não faça tanto calor como no verão. Além de ajudar a prevenir outros problemas, também auxilia a manter a saúde dos fios. Outra dica para repor essa água perdida é procurar shampoos, condicionadores, loções, máscaras e leave-ins com ingredientes e ativos hidratantes”, orienta.

Outra queixa frequente durante o período de outono-inverno é a propensão do couro cabeludo a desenvolver dermatite seborreica – problema popularmente conhecido como caspa. Alguns hábitos podem piorar o quadro, como os banhos com água muito quente e uma frequência menor de lavagens ao longo da semana. “Mesmo com o clima mais rigoroso, os cuidados com a raiz do cabelo não podem parar. Sem isso, a força e a beleza dos fios como um todo ficam comprometidas. A limpeza é parte essencial de um regime eficiente de cuidados capilares”, complementa.