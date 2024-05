Não sou esse monstro, diz mulher que levou parente morto ao banco para sacar empréstimo

No dia 2 de maio, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura de Erika, atendendo pedido de revogação de prisão preventiva feito pela defesa.

Erika foi presa em flagrante por tentativa de estelionato e vilipêndio a cadáver -tratar de maneira desrespeitosa o corpo- no dia 16 de abril. A polícia entendeu que o idoso já estava morto quando foi levado pela mulher para sacar um empréstimo de R$ 17 mil.

PRF e Correios no Paraná arrecadam doações humanitárias para vítimas de temporais no RS

Lula sobrevoa áreas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul

Sobe para 83 o número de mortos por fortes chuvas no RS

Erika de Souza Vieira Nunes, 43, presa após levar o parente Paulo Roberto Braga, 68, a uma agência bancária do Rio de Janeiro para retirar um empréstimo, em abril, disse não ter percebido que o idoso já estava morto durante o atendimento no caixa.

RELEMBRE O CASO





Imagens de câmeras de segurança e da agência bancária mostram Paulo Roberto chegando ao local conduzido por Erika em uma cadeira de rodas, com a cabeça tombada e aparência apática.



Erika chega a amparar o pescoço do idoso ao passar pela segurança. Depois, solta a cabeça, que volta a tombar para o lado.



Durante o atendimento, funcionários do banco chamaram o Samu, pois Paulo Roberto não respondia a estímulos. Os socorristas confirmaram que ele estava morto. Laudo do IML (Instituto Médico-Legal), contudo, diz que não é possível determinar se o idoso morreu antes ou depois de entrar na agência.



A juíza Rachel Assad da Cunha, durante audiência de custódia, no dia 18 de abril, converteu a prisão em flagrante para preventiva. Ela justificou que "em momento algum a custodiada se preocupa com o estado de saúde de quem afirmava ser cuidadora". Erika teve a liberdade concedida pela Justiça no dia 2 de maio.