Campanhas do Dia das Mães apontam o 'lado B' da maternidade

Mirella Figueiredo de Castro Sato sempre se emociona quando vê campanhas do Dia das Mães que apresentam crianças carinhosas e agradecidas, dando presentes para uma mãe plena e feliz. "Durante muito tempo eu vivi assim", diz a designer de 49 anos, mãe de Isabela, 21, e Victor, 18. "Mas depois eu despertei para uma realidade mais dura."



Os últimos quatro anos do filho caçula foram desafiadores. Victor se descobriu homossexual, começou a postar conteúdo erótico no TikTok. A mãe não queria que ele se expusesse nas redes sociais sendo menor de idade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Não havia qualquer cobrança por parte dos pais quanto à sua sexualidade, mas ele ainda não se aceitava. Victor acabou mutilando os braços com uma lâmina, tomou uma caixa de remédios da mãe e, por muito pouco, não se atirou da janela do quarto. Mirella começou a passar 24 horas ao seu lado. As tentativas de suicídio do filho se mesclaram com fugas noturnas, em busca de festas da comunidade gay no centro da cidade, onde ele usava drogas.





Publicidade

A família descobriu que ele tinha TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), o que explicava o comportamento ansioso. Depois de muita terapia, medicamentos, consultas com psiquiatras e psicólogos, Victor amadureceu e "apaziguou". Deixou as drogas e já não faz uso de nenhum medicamento psiquiátrico.



No ano passado, foi a vez da filha mais velha, Isabela, enfrentar uma depressão profunda, enquanto estudava em Curitiba. Não conseguia sair da cama, tomar banho ou se alimentar. Mirella deixou São Paulo e passou uma semana com ela em Curitiba, até convencê-la a voltar para a casa dos pais e se cuidar. Hoje a jovem faz faculdade e se prepara para um intercâmbio na França.

Publicidade



Para o próximo domingo (12), Mirella, o marido e os filhos ainda não têm nada programado. "O Dia das Mães é sempre bom, mas não é nada diferente dos demais dias. Meus filhos não ficam mais carinhosos porque é Dia das Mães", brinca. "Mas fico feliz por estarmos juntos."



O exemplo de Mirella ilustra o quanto a realidade das mães pode ser muito distante das campanhas açucaradas que embalam a chegada do segundo domingo do mês de maio. Na tentativa de incrementar as vendas, as marcas apelam para os sentimentos de amor e gratidão, exibindo relações perfeitas entre mães e seus filhos.

Publicidade



Duas marcas decidiram ir na contramão dos doces momentos em família e expuseram conflito e sobrecarga de trabalho. O Boticário investiu em um curta-metragem (3 minutos e 45 segundos), assinado pela AlmappBBDO, intitulado "Tormenta". Uma mãe passa a noite esperando pelo filho adolescente, que não dá notícias, eles discutem, se irritam um com o outro, até que no dia seguinte o filho pede desculpas.