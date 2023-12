Tabela de planejamento financeiro da Serasa online gratuita pode ser baixada e personalizada

Para quem deseja fazer o planejamento financeiro de forma organizada em 2024, pode utilizar a tabela em formato de planilha digital lançada pela Serasa. De fácil utilização, o documento online e gratuito ajuda a enxergar para onde vai o dinheiro no dia a dia e as razões de ele sumir antes do final do mês.

A tabela financeira está compartilhada como um documento do Google, e o interessado deve abrir ou logar a conta pessoal. Para usar a planilha em formato de Excel basta clicar em “ARQUIVO” e copiar a tabela para uma pasta própria do usuário. Depois, é só começar a produzir uma planilha personalizada a partir das seguintes informações sobre orçamento e finanças:

§ Quanto eu ganho por mês, juntando todas as minhas receitas;

§ Quanto eu deveria gastar por mês;

§ Quanto gastei no mês passado;

§ Quanto vou conseguir guardar até o fim do ano;

§ Minhas principais metas financeiras.

“Manter os gastos registrados é o primeiro passo para evitar dívidas e fazer planejamento de médio e longo prazo para a vida financeira”, detalha Clara Aguiar, especialista em educação financeira da Serasa. Para acessar, basta baixar o documento no blog da Serasa.





A fim de facilitar o controle do dinheiro na planilha, a especialista sugere que o consumidor crie uma aba para cada mês, permitindo fazer comparações e acompanhar a média dos gastos. “É muito importante ser transparente consigo mesmo, preenchendo as informações de forma absolutamente fidedignas para que os cálculos automáticos estejam de acordo com a realidade”, observa. “Manter esses registros com disciplina é o primeiro passo para realizar planos e sonhos em 2024”.





Planner: controle com bom humor

Em formato físico, o planner da Serasa é um caderno de organização financeira, desenhado para ser divertido e funcional ao longo do ano. Edição limitada, a versão impressa está sendo enviada aos perfis mais engajados nos comentários das publicações da empresa no Instagram, Twitter/X e Linkedin.





Disponibilizado no blog da empresa, o caderno de organização financeira traz seções informativas, que abordam cuidados com golpes e termos relacionados às finanças, além de espaços para o consumidor incluir anotações, gastos e metas a cada semana. Com leveza e bom humor, estilo que marca as comunicações da empresa, as páginas brincam com utilidades e serviços para a saúde financeira, como a “lista de lojas para evitar e não gastar”, “coisas que comprei no ano passado e me arrependi” e “compro ou não compro do mês”.





Caso tenha a possibilidade de imprimir em casa, há também a possibilidade de o usuário criar o próprio planner, acessando a página e fazendo o download do material completo, com as mesmas seções da versão física.