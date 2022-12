Taróloga de Londrina mostra as previsões do tarot para cada signo em 2023

O Tarot é um conjunto de 78 cartas chamadas de arcanos, que estão divididos em dois grupos: os Arcanos Maiores, com 22 cartas, e os Arcanos Menores, com 56. Assim como outros oráculos, o Tarot funciona segundo o princípio de aleatoriedade.





Ao contrário do que muitos pensam, o Tarot não traz soluções mágicas. O objetivo do oráculo é fornecer estratégias e previsões que ajudem na realização de objetivos e na superação de erros e problemas.

Publicidade

Publicidade





Como o início do ano é marcado pelo misticismo de simpatias e energias, Renata Bonicontro (@imagensdoinconsciente), taróloga e terapeuta reiki de Londrina, indica quais são as previsões do tarot para cada signo em 2023.





ÁRIES

Publicidade





"2023 será um ano de revisão das emoções, no qual os nativos de Áries irão mergulhar fundo dentro de si e investir em autoconhecimento. A intuição estará mais aguçada. Preste atenção aos sonhos e, especialmente, aos seus sentimentos. Invista naquilo que traz segurança emocional e que te faz se sentir nutrido e amado", apresenta a taróloga.







TOURO

Publicidade





"Análise é a palavra de 2023 para Touro. Um ano para tentar encontrar respostas e definir caminhos importantes, mas tudo no seu tempo. Tente olhar a vida sob novos ângulos e respeitar momentos de descanso, físico e mental. Aos poucos você vai encontrando respostas e se preparando para uma fase completamente nova", aponta.





GÊMEOS

Publicidade





Para os nativos de Gêmeos, segundo Renata, 2023 será um ótimo ano para investir e para apreciar a prosperidade de ideias - que devem ser colocadas em prática com empenho e dedicação. "Tente ouvir mais e falar menos, cuidado com intrigas e fofocas, preserve suas energias para utilizar a força de suas ideias com sabedoria e pé no chão."





CÂNCER

Publicidade





"O amor e a família sempre virão em primeiro lugar e serão seu maior apoio nas escolhas que precisar fazer em 2023. Convém escolher bem os grupos e lugares com os quais quer conviver para que essa convivência te faça bem. Afaste-se de quem não colabora e invista no seu amor-próprio", indica Renata.





LEÃO

Publicidade





Neste ano, os leoninos irão enfrentar desafios e limitações que podem lhe afetar e trazer desconfortos. "Para evitar esse desânimo, tente priorizar momentos de descanso e de recolhimento. Saiba respeitar o que é prioridade para você, evite fazer o que não gosta e aprenda a dizer alguns nãos", aconselha.





VIRGEM

Publicidade





"Novos caminhos e aprendizados virão para que os virginianos possam desenvolver melhor algumas habilidades. Porém, para isso, será necessário romper com alguns padrões que trazem uma sensação de segurança, mas que estão limitando seu crescimento. Acredite nos recomeços e invista nos seus dons", conta a taróloga.





LIBRA





Em 2023, existe uma forte tendência para que os librianos se tornem uma referência no que fazem, bem como para que acolham e aconselhem familiares, conhecidos e amigos e busquem dentro de si suas próprias inspirações.





"O ano será muito bom para espiritualidade dos nativos de Libra, assim como para o conhecimento e para a comunicação. Escolhas precisarão ser feitas. Entre desistir de um caminho e investir em outro, analise tudo sem se precipitar e busque ajuda quando não encontrar respostas."





ESCORPIÃO





"Com sabedoria, os escorpianos poderão canalizar toda sua energia para bons projetos e evitar desgastes com brigas ou amarguras. A razão e o intelecto estarão a seu favor, bem como os movimentos que levam para caminhos novos e que trazem a sensação de preenchimento emocional. Resgate do amor-próprio e abertura para criatividade", indica.





SAGITÁRIO





Segundo a taróloga, muitas ideias e boas inspirações irão ajudar os nativos de Sagitário a manter o foco no que for importante e no ritmo necessário para seguir em frente, com confiança no futuro. "Mesmo que as coisas ainda estejam muito longe do que você deseja, mantenha o otimismo e veja os passos que já está dando na direção dos seus sonhos."





CAPRICÓRNIO





"2023 será um excelente ano para investir em estudos e novos aprendizados. A intuição e a sensibilidade estarão mais afloradas. Coragem, iniciativa e a crença nas próprias capacidades podem te levar a grandes conquistas. Devagar e sempre: 2023 é um ano de abertura de caminhos", aponta Renata.







AQUÁRIO





De acordo com a taróloga, 2023 será um bom ano para os aquarianos se organizarem e analisarem com cuidado quais devem ser os próximos passos.





"O período é propício para que os nativos de Aquário acreditarem que já têm tudo que precisam para seguir em frente. Aos poucos, você vai enxergando tudo o que já foi feito e isso te dará forças para investir ainda mais em seu futuro."





PEIXES





"2023 será um ano de muita vitalidade e otimismo para os piscianos. Você terá mais clareza sobre os caminhos que deseja tomar e isso traz bastante coragem para recomeços e para experimentar caminhos que talvez você evitou antes por medo. Siga seus instintos, avalie os riscos e aposte nas suas ideias", finaliza Renata.