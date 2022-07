5 ferramentas de marketing digital para empreendedores

Na era da internet e das redes sociais, o Marketing Digital é o grande protagonista. Por isso, ter um site, uma hospedagem de site, um registro de domínio são apenas alguns dos recursos para quem quer consolidar uma presença online e ter uma base sólida para atuar na web.

Nesse cenário, em que um site e um domínio se tornam protagonistas, ter à disposição os melhores geradores de domínios, os mais eficientes criadores de sites e outras ferramentas de qualidade é o diferencial para promover uma eficiente gestão do seu negócio.

Além disso, é por meio dessas ferramentas e tecnologias que você pode, de uma vez por todas, automatizar os processos da empresa e otimizar o seu Marketing Digital. Ficou curioso para saber mais sobre essas tecnologias? Então continue a leitura do nosso artigo.

A importância das ferramentas digitais na gestão de uma organização

Atualmente quem gerencia qualquer negócio, seja ele grande, médio ou pequeno empreendimento, não deve deixar de lado a tecnologia. Por esse motivo, a transformação digital está aí para dar uma mãozinha.

Por meio dela não faltam maneiras de vender produtos e serviços, bem como encontrar novas alternativas para divulgar tais produtos e serviços, organizar promoções, enfim, consolidar a sua marca na mente do seu público consumidor.

A pandemia foi um fator que apenas tornou ainda mais evidente o quanto a internet e a tecnologia digital são aliadas na hora de interagir com quem realmente interessa para um negócio: os clientes.

Por causa disso, para quem deseja empreender - e até para quem já é um empreendedor - o Marketing Digital e todas as suas ferramentas são grandes aliados.

Mas como realizar essa estratégia da melhor forma possível? É aí que vale conhecer melhor as principais ferramentas digitais. Com a ajuda delas, você vai elevar o nível da gestão do seu negócio e tornar a sua marca ainda mais conhecida e relevante.

Quer aprender um pouco mais sobre Marketing Digital? Veja onde encontrar cursos gratuitos sobre a área.

Conheça as melhores ferramentas de Marketing Digital

Na prática, o tão falado Marketing Digital consiste basicamente no Marketing realizado em ambientes digitais.

Sendo assim, por meio dele os empreendedores se tornam aptos a prospectar, atrair e converter clientes no ambiente digital. E tudo isso com um empurrãozinho da tecnologia como grande facilitadora.

Diante disso, os diversos canais da Internet — sites, blogs, redes sociais, e-mail marketing - entram em cena para viabilizar tais estratégias, assim como uma série de ferramentas adequadas. Tudo isso para fortalecer a marca e, consequentemente, aumentar o índice de vendas na empresa.

E já que falamos em ferramenta, conheça 5 delas que vão ser fundamentais para viabilizar o Marketing Digital do seu negócio.



1 – Plataformas de hospedagem de sites Ter um site é um aspecto importante no universo do Marketing Digital. Com um site, você tem uma vitrine do seu negócio no universo online e, acredite, isso não é pouca coisa.

Quando o assunto é a criação de um site ou blog, essas plataformas são imprescindíveis. As empresas de hospedagem permitem construir sites responsivos, ou seja, sites que podem ser visualizados perfeitamente em um smartphone ou tablet.

Outra característica dessas plataformas é que elas podem oferecer outras ferramentas gratuitas, como certificados SSL e templates para sites.

2 - Magento E falando em lojas online, o e-commerce também não vive sem um bom planejamento de Marketing Digital. Não basta estar na internet, mas é necessário mostrar que você está nela.



Para isso, a plataforma Magento entra como uma boa opção de ferramenta, pois ela apresenta uma interface bastante intuitiva e que facilita ao máximo a personalização e gestão de um loja virtual.

De um modo geral, é possível afirmar também que o Magento conta com todas as características fundamentais para o bom funcionamento das vendas na internet.

De forma geral, a ferramenta permite cadastrar produtos, gerenciar estoques, oferecer diferentes meios de pagamentos e também gerar relatórios acerca das vendas. É um dos principais nomes do mercado quando o assunto é plataforma ou ferramenta para e-commerce.

3 – Wordpress É uma plataforma de construção de sites, porém é muito mais focado no desenvolvimento de blogs para websites que já estão hospedados.



O Wordpress é tido como uma das melhores ferramentas para quem quer entrar na internet e essencial para começar no mundo do Marketing Digital.

Com essa ferramenta gratuita, mas que oferece recursos pagos, é simples criar um blog para a sua marca e publicar suas ideias por aí. Vale a pena experimentar!

4 – ClipChamp Os canais de vídeos são importantes para várias ações de Marketing Digital, que podem ser desde um webinário para reforçar a sua marca ou até mesmo a divulgação de uma promoção na internet.



Por conta disso, a produção e a edição de vídeos é uma solução interessante entre as estratégias.

Para uma produção audiovisual de qualidade, uma opção é a ClipChamp. Trata-se de uma ferramenta amigável para quem ainda está dando os primeiros passos nos procedimentos de edição.

Uma das características que a tornam intuitiva é a possibilidade de proporcionar o método “clicar e arrastar”, que a torna mais amigável.

Por meio dele o usuário pode elaborar vídeos para Youtube, anúncios para Facebook e Instagram, slideshows, entre outras opções.

5 – Mailchimp Ao contrário do que muitos especialistas falam, os e-mails ainda não são uma espécie em extinção. E no que diz respeito ao Marketing Digital, eles estão cada vez mais vivos e relevantes.



Quer criar uma campanha segmentada para impulsionar leads? Quer divulgar uma promoção para um público mais específico? O e-mail Marketing tem tudo para ajudar.

No entanto, é preciso organização e planejamento. O envio de e-mails deve ser destinado para uma parcela do público que faz parte da estratégia.

Para viabilizar o envio correto, nada aleatório e invasivo dos e-mails, uma ferramenta como o Mailchimp é a solução. Ela possui recursos que permitem categorizar destinatários, personalizar mensagens e programar envios.

Além disso, a plataforma atualmente também oferece outras opções mais avançadas como a criação de landing pages e outros recursos na versão paga.

Conclusão