Saiba onde encontrar cursos gratuitos virtuais de Marketing Digital

O ofício de quem trabalha com marketing digital é considerado promissor no atual cenário crescente de busca por compras on-line e interação virtual, o que torna necessário evidenciar produtos e serviços. Nesse campo, diversos cursos gratuitos são oferecidos para interessados em aprender mais para dominar a técnica e trabalhar para si ou terceiros.

Pesquisa recente da HubSpot revelou que compras em lojas virtuais cresceram cerca de 40% nos quatro últimos anos e, em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, o número chegou a 70%. Além disso, 93% dos processos de compra começam por meio de uma pesquisa on-line, segundo dados da HubSpot. Pensando nesse mercado, o curso de Marketing que já era ofertado por faculdades e cursos técnicos passou a incluir nas suas grades disciplinas correlatas ao marketing digital.

O estudante que escolher o bacharelado em Marketing encontra muitas matérias práticas, mas com um embasamento teórico também muito vasto, com duração média de conclusão de quatro anos. Já quem optar por um curso Tecnólogo em Marketing estudará assuntos mais práticos, e por não apresentar tantas disciplinas de cunho teórico o tecnólogo possui tempo de conclusão médio de dois anos.





Ambos os cursos capacitam o profissional para lidar com ferramentas e técnicas voltadas ao planejamento dos negócios, execução e pesquisas para formulação de estratégias de mercado. Assim, quem pretende iniciar os conhecimentos na área ou aperfeiçoar tem à disposição os cursos gratuitos e on-line de instituições de credibilidade como Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Confira, a seguir, alguns cursos gratuitos e on-line de Marketing:





1. Fundamentos do Marketing

Oferecido pela FGV, o curso on-line e gratuito disponibiliza conteúdos abertos ao público, com carga horária de 5h e com declaração de participação. O cronograma do curso dispõe de quatro unidades, sendo elas: introdução ao marketing; escopo de marketing; marketing nas empresas e ambientes de marketing. Clique aqui para se inscrever.





2. Marketing digital para o empreendedor

O curso “Marketing digital para o empreendedor”, disponibilizado pelo Sebrae, é destinado para empreendedores e microempreendedores. Totalmente on-line, o curso é de 2h e oferece um diploma ao final de todas as aulas assistidas.





Esse curso possui conteúdos voltados para construir e monitorar estratégias de marketing. Os ramos de venda, marketing, métricas e estratégias são mostrados de forma dinâmica, com sugestões para que o empreendedor insira nos seus negócios, de modo a atingir um público segmentado com custos de campanha reduzidos. Inscreva-se a partir deste link.





3. A internet e os negócios

Ofertado pela FGV, esse curso é destinado para quem estiver interessado em aprender sobre como usar a internet nos negócios. Os conteúdos abordam as principais diretrizes que orientam o fluxo organizacional dentro do marketing, detalhes sobre dados, tráfego e estratégias nesse nicho.





O curso é oferecido em quatro unidades abordadas ao longo de 5h de duração. Os quatro módulos contemplam os seguintes tópicos: rumo ao digital; lógica, algoritmo e linguagem de programação; interatividade e convergência; e, por fim, o surgimento e desenvolvimento da internet. Inscreva-se aqui.





4. Up Digital: Marketing

Oferecido pelo Sebrae, o formato do curso é totalmente on-line e aborda a presença nas redes, vendas on-line e planejamento digital. De forma específica, o conteúdo inclui conceitos de persona, CRM, inbound marketing, landing pages e jornada do consumidor. O curso tem 8h de duração e possui certificado de conclusão. Acesse aqui para se inscrever.





