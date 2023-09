Regulamentação das apostas esportivas no Brasil: entenda o caso

Neste artigo, você irá saber exatamente qual o cenário das apostas esportivas no Brasil e quais as vantagens e desafios desta modalidade. Aproveite a leitura!

As apostas esportivas no Brasil têm sido um assunto muito debatido nos últimos anos. Com a crescente popularidade dos eventos esportivos e o avanço da tecnologia, essa forma de entretenimento tem conquistado cada vez mais adeptos. No entanto, a falta de informações claras e específicas sobre o assunto, sobretudo sobre sua regulamentação, tem gerado dúvidas e incertezas tanto para os apostadores quanto para as empresas que atuam nesse segmento.

Uma história com várias idas e vindas

Para entender a situação atual das apostas esportivas no Brasil, é necessário voltar um pouco no tempo. Até poucos anos atrás, as apostas esportivas eram consideradas ilegais no país. A única forma legal de se apostar era através das loterias federais, controladas pela Caixa Econômica Federal. No entanto, com o advento da internet e a popularização das casas de apostas online estrangeiras, o cenário começou a mudar.





Aproveitando as brechas legais e a falta de regulamentação específica, muitas empresas estrangeiras passaram a oferecer seus serviços de apostas esportivas para os brasileiros. Essas empresas encontraram na internet uma forma de alcançar um público cada vez maior, oferecendo uma variedade de opções de apostas, como futebol, tênis, corridas de cavalos, entre outros.





No entanto, essa situação gerou um impasse, uma vez que essas empresas não possuíam autorização para atuar no Brasil. Sem uma legislação específica, a atuação dessas empresas ficava em uma zona cinzenta. De um lado, elas defendiam que a falta de regulamentação tornava suas atividades legais. Por outro lado, o poder público argumentava que, por não possuírem autorização para operar, suas atividades seriam consideradas ilegais.





Diante desse cenário de indefinição, o governo brasileiro decidiu tomar medidas para regulamentar as apostas esportivas no país. Em dezembro de 2018, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei 13.756/18, que autoriza a execução de apostas esportivas no Brasil, desde que por meio do estabelecimento da “quota fixa” - sistema que estabelece, no momento de efetivação da aposta, quanto o apostador pode ganhar em caso de acerto do prognóstico.





Essa lei permite que empresas nacionais e estrangeiras solicitem uma licença de operação para atuar no mercado de apostas esportivas brasileiro. Por meio desta atualização, várias grandes empresas passaram a atuar no mercado, predominantemente digital, conquistando milhares de usuários em suas plataformas. Dessa forma a aposta esportiva na ibet, ou em qualquer outro site, virou uma atividade forte dentro da economia brasileira.





Essa movimentação intensa dos últimos anos tem sido uma forma de aproveitar o potencial econômico das apostas esportivas. Desde sua regulamentação, este mercado tem movimentado por volta de R$100 bilhões por ano. Esta arrecadação tem um grande potencial, que pode ajudar a contribuir com a geração de empregos e impostos para o país.