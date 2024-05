Pesos-pesado das Apostas Esportivas explorando o novo Mercado de Apostas brasileiro

Em 2024, chegamos ao marco de seis anos da flexibilização do setor de apostas esportivas e jogos de azar no Brasil. Ao final deste ano, em dezembro, também comemoraremos um ano da regulamentação deste mercado por meio da PL 3626/2023.

Se fosse uma criança, estaria começando a consolidar a sua identidade, teria entendimento do mundo ao seu redor e buscaria pelos seus objetivos. Em termos comparativos, este também é o cenário da indústria de apostas esportivas nacional, que, aos troncos e barrancos, se tornou o 10º maior mercado de Apostas Esportivas do mundo.

Foram anos de tentativas e erros. Hoje, as marcas nacionais dominam o Brasileirão como patrocinadores-máster. Estão por toda parte, financiando eventos esportivos de todo o porte. Agora, com a regulamentação, surge um novo medo: titãs da indústria internacional de olho em parte do bolo.

Quem sobe ao ringue?

Enquanto alguns dos nomes interessados em fazer negócios no Brasil são desconhecidos pelo público, como o DraftKings - um gigante dos Estados Unidos no mercado de fantasy game, similar ao brasileiríssimo Cartola, mas possuindo um número maior de esportes na sua plataforma, também temos nomes conhecidos.

Outra empresa que colocou o seu nome na lista de interessados em comprar a nova licença nacional, foi o MGM Resorts. Sim, a empresa por trás do enorme hotel e cassino do chafariz que tanto aparece em filmes e subsidiária da produtora de filmes responsável pelo leão que ruge no inicío de tantas obras primas.

A força da segunda marca com certeza que se sobressai à primeira, mas não se engane: as duas fazem parte de grupos milionários, com muitas décadas neste setor. Ainda teremos outras forças em campo, como a ESPN, do Grupo Disney, que acaba de licenciar a sua marca para o grupo Penn.

Com isso, resta entender como essa disputa ocorrerá. Alguns grupos brasileiros já começam o burburinho.

Ressentimento e apreensão

Os especialistas do Casino.org apontam para o fato de que o mercado nacional de apostas esportivas começa agora a se consolidar, cinco anos depois. A formalização pelo corpo de leis assinado pelo presidente Lula é um grande empurrão nesta direção.



Entre os dispositivos deste conjunto de leis, que dispõe até sobre os métodos de pagamento legais, o maior mecânismo da formalização está no preço da licença necessária para operar no Brasil: custando 30 milhões de reais, vai limpar o mercado que hoje conta com mais de 1000 operadores, segundo o Datahub.

Com tantos "órfãos", as empresas que conseguirem sobreviver lutarão por uma grande massa de usuários. Com pequeno esforço, se estabelecerão definitivamente no mercado como líderes. Ao menos até os Golias entrarem no mercado e tornarem estes gigantes pequenos Davis.

Vale ressaltar que diversos operadores nacionais estão no mercado desde 2018 e sofreram para conquistar todo o seu espaço. Alguns se apoiam nesse know-how adquirido para afirmar que a vantagem numérica dos dólares e euros não serão suficientes para conquistar o gosto dos brasileiros, um público diferente de todos os outros no mundo. Empresas menores, por outro lado, afirmam que não vêem como se manter no mercado após o custo inicial de R$ 30 milhões. Os mais ousados revelam sentir que este valor contribui para os estrangeiros tomarem conta do país. Em conversão direta, esta soma equivale a apenas 6 milhões de dólares, um valor baixo se comparado com o potencial de faturamento.

Davi e Golias trocam jabs, qual deles beija a lona?