Agosto: no mês do folclore, escolas abrem espaço para a criatividade

Agosto está só começando e promete. Graças à relevância do tema e em respeito à diversidade cultural, o folclore é trabalhado durante o ano todo na Rede Municipal de Ensino em Londrina de acordo com os conteúdos trimestrais. Mas durante o mês de agosto, o espaço é maior, pois no dia 22 comemora-se o Dia do Folclore e o tema é explorado em todas as turmas.





A Secretária Municipal de Educação, dentre suas atribuições, disponibiliza Sequências Didáticas sobre o folclore para que o professor possa ter recursos para o trabalho com os alunos. Os professores mediadores de leitura do Palavras Andantes também são orientandos e recebem materiais para levar aos alunos histórias que valorizam o folclore brasileiro. E assim segue a tradição.

No lugar do medo, o conhecimento. Qual a origem da lenda do Lobisomem? E os superpoderes do Caipora? Como pode proteger as florestas e os animais? Negrinho do Pastoreiro sobreviveu por um milagre? Questionamentos como esses podem surgir quando assuntos assim são trazidos por meio da família ou da escola.





