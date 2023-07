Após primeiro semestre violento, Polícia Militar do Paraná reforça segurança na volta às aulas

O primeiro semestre do ano foi marcado por episódios de violência como a invasão a uma escola em Blumenau (SC) e o ataque a Escola Helena Kolody em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Para garantir a sensação de segurança, a Polícia Militar do Paraná reforçou nesta semana o Patrulhamento Escolar em todo o estado, como parte da Operação Vizinhança Escolar Segura, do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC).





A ação visa garantir a tranquilidade e a segurança dos alunos, professores e funcionários no retorno às aulas após o período das férias de julho.

As atividades da Polícia Militar incluem o aumento da presença policial nas proximidades das escolas, visitas às unidades educacionais para interação com a comunidade escolar, palestras interativas com os alunos, acompanhamento nos horário de entrada, saída e intervalo, além de reuniões com diretores e equipes pedagógicas.





“A importância dessa operação é reafirmar o compromisso contínuo do BPEC com as comunidades paranaenses. Além disso, nosso objetivo principal é proteger as crianças e adolescentes que frequentam diariamente os estabelecimentos de ensino em todo o Estado”, destacou o responsável pelo comando do BPEC e pela operação de volta às aulas, major Márcio Rogério Neppel.





Além do patrulhamento escolar regular, o efetivo administrativo foi a campo para ampliar o atendimento a estabelecimentos de ensino mais distantes. No município de Londrina, as equipes adicionais foram direcionadas para visitar escolas localizadas em distritos rurais. Em algumas unidades, os policiais promoveram um bate-papo com os alunos em sala de aula para dar algumas dicas de segurança. Em outras regiões do Estado houve palestras sobre bullying, bem como a avaliação da segurança no ambiente escolar.