Expo Castaldi reúne projetos inovadores desenvolvidos por alunos do ensino médio e cursos técnicos

O Colégio Professora Maria do Rosário Castaldi sediou, nesta sexta-feira (18), a 17ª Expo Castaldi, uma feira que reúne projetos inovadores desenvolvidos por alunos dos cursos técnicos e do ensino médio. A primeira edição foi em 2004. Os cursos oferecidos incluem Administração, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecatrônica e Química.





Rodrigo Batista, professor de Eletrônica, ressalta a importância do evento. “A feira é uma oportunidade valiosa para mostrar à comunidade o conhecimento que os alunos adquiriram na prática.” Com a participação de estudantes de diversas áreas, o evento promete atrair a curiosidade do público. “Cada projeto segue uma vertente diferente, o que torna a feira ainda mais interessante e instiga a curiosidade sobre o que cada grupo irá apresentar”, acrescenta Batista.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade