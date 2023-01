Cambé abre pré-inscrições para 15 cursos profissionalizantes

A Secretaria de Trabalho de Cambé está com as pré-inscrições abertas para 15 cursos de capacitação para 2023, que abrangem diversas áreas de interesse.





Para garantir uma vaga, os interessados devem entrar em contato com o Sine através do telefone 3174-0443 (WhatsApp). A expectativa é de que as aulas comecem entre os meses de fevereiro e março.

Para 2023, os cursos disponíveis na Agência do Trabalhador de Cambé são:





- Cabeleireiro, manicure e pedicure;

- Automaquiagem;

- Vendas por redes sociais;

- Maquiagem profissional;

- Boas práticas e manipulação de alimentos;

- Edição de vídeo;

- Inglês básico;

- Cuidador de idosos;

- Libras;

- Programador de web;

- Panificação;

- Português para estrangeiros

- Costura industrial;

- Barbeiro.





A carga horária dos cursos varia de quatro a 180 horas.





José Aparecido Rolim, secretário de Trabalho, destaca que após a inscrição pelo WhatsApp, um representante do Sine vai entrar em contato com os interessados para explicar como os cursos funcionam, a data de início das aulas e demais informações.





“Cada turma conta com um número mínimo de alunos, por isso as aulas demoram um pouquinho para começar”, explica. Segundo o secretário, novos cursos já estão sendo programados para o decorrer do ano.





Rolim ressalta que, para definir a grade de cursos para 2023, o Sine ouviu sugestões de empresários e da população.





“Muitas empresas estavam precisando de trabalhadores com determinada formação, então pensamos nisso ao formular os cursos, já que a chance da pessoa sair empregada é maior. Além disso, a população também apontou algumas áreas de interesse, então mesclamos tudo isso em uma grade personalizada”, explica.





Neste ano, os cursos vão acontecer em três polos: Escola de Profissionalização e Capacitação Roberto Alexandre Sardi, que fica na rua Genésio Geraldo dos Santos, 662; Instituto Federal do Paraná (antigo Colégio Sesi), na rua da Lapa, 160; e no Centro Comunitário do Jardim Santo Amaro, na Rua Rio Madeira, 308.





“O objetivo é descentralizar os cursos, já que isso permite que a população que vive em bairros mais distantes também participe”, finaliza.