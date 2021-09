Campanha Solidária da UEL arrecada cestas básicas para famílias de Londrina

Servidores do CCE (Centro de Ciências Exatas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgam a 16ª Campanha Solidária, cujo objetivo é arrecadar recursos para a aquisição de cestas básicas para famílias carentes de Londrina. Serão atendidas famílias que residem na comunidade Flores do Campo.

Os interessados podem enviar pix no valor de R$ 60,00 até o dia 7 de setembro. Saiba como e onde fazer a sua doação, conforme orientações contidas na imagem desta matéria.





Segundo os responsáveis pela iniciativa, as cestas adquiridas com os recursos das doações serão entregues no próximo dia 10 de setembro. Confira aqui a prestação de contas das Campanhas anteriores.