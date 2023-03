Concerto musical no Ouro Verde lança projetos que atendem 5 mil alunos

A Prefeitura de Londrina apresentou, para cerca de 500 alunos da rede municipal que foram até o Cine Teatro Ouro Verde, os dez projetos culturais e esportivos que serão realizados nas escolas ao longo desse ano.





O lançamento ocorreu na tarde desta sexta-feira (17), com a presença do prefeito Marcelo Belinati e da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, entre outras autoridades.



Publicidade

Publicidade





Alguns dos projetos já tiveram início no mês de fevereiro, e todos serão executados ao longo de todo o ano letivo. Para o desenvolvimento das atividades, foram selecionadas sete entidades, que aderiram a um edital de Chamamento Público, e a Prefeitura irá investir R$1,8 milhão no patrocínio dos dez projetos.





Com isso, os alunos terão a oportunidade de frequentar gratuitamente as oficinas ou grupos de atletismo, futsal, judô, basquete, karatê, taekwondo, dança, musicalização, canto coral e circo. Todas as atividades são realizadas fora do horário escolar, no contraturno.

Publicidade





Os projetos esportivos já foram lançados nas escolas na última semana, dando aos estudantes a oportunidade de conhecerem atletas profissionais de cada área e conferirem suas performances.





E, logo após a apresentação de todas as dez modalidades, os alunos foram presentados com o espetáculo “O Mundo Mágico da Música: um concerto para adultos e crianças”, com a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina e participação da palhaça Adelaide, interpretada pela atriz Juliana Galante.

Publicidade





Segundo a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, o objetivo para o próximo ano é estender o alcance dessas atividades de contraturno. Em 2022, a SME (Secretaria Municipal de Educação) 2022 realizou uma versão inicial com seis modalidades atendendo 2.200 alunos de 36 unidades escolares.







Além da Escola Municipal Arthur Thomas, o projeto de musicalização “Orquestrando o Futuro” também está sendo realizado nas escolas municipais Nair Auzi Cordeiro, Norman Prochet, Aristeu dos Santos Ribas, Suely Ideriha, e Luiz Marques Castelo, essa no distrito do Espírito Santo. A iniciativa tem coordenação geral da pianista e professora Irina Ratcheva.

Publicidade





Sobre as novas oficinas, Ratcheva ressaltou a importância de que as crianças tenham o contato com os instrumentos musicais, principalmente porque fora das escolas muitas não teriam essa oportunidade.





“A resposta da criança nessa idade é incrível, eles reagem muito rápido. O objetivo principal é que entrem crianças que nunca tiveram contato, e acreditamos que o resultado logo aparece, através de uma metodologia de musicalização profissionalizada”, concluiu.

Publicidade





Além das oficinas de musicalização “Orquestrando o Futuro” em seis escolas municipais, outras 20 escolas receberão aulas de Canto Coral, com o Um Canto Em Cada Canto. São elas: E.M. Geni Ferreira, Leonor Maestri de Held, Reverendo Odilon G. Nocetti, Elias Kauan, Hélvio Esteves, José Gasparini, Vilma Rodrigues Romero, da Vila Brasil, Irene Aparecida da Silva, Maria Carmelita Vilela Magalhães, San Izidro, Tereza Canhadas Bertan, Zumbi dos Palmares, Hikoma Udihara, José Garcia Villar, Miguel Bespalhok, Jovita Kaiser, Davi Dequech, Machado de Assis, e Dalva Fahl.





As aulas de dança, realizadas pelo Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC), estará nas escolas municipais Roberto Alves de Lima Jr., Roberto Pereira Panico, Ruth Ferreira, Nara Manela, Claudia Rizzi, Elias Kauan, Leônidas Sob. Porto, Nina Gardmann, Moacyr Teixeira. Nessas últimas quatro unidades, participam alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).





E as oficinas de circo, a cargo da Associação Londrinense de Circo (ALC), percorrem as escolas municipais Gaspar Velloso, Juliano Sthinghen, Maria Candida Peixoto, Maria Irene Vicentini, Armando Rosário, e Corina Okano.