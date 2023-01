Concurso para educadores físicos divulga resultado provisório de provas

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos), publicou na última sexta-feira (27) o resultado provisório da prova objetiva para o cargo de professor de educação física da rede municipal de ensino.





Além deste edital, também foi divulgada a convocação para as entrevistas de confirmação dos candidatos que se autodeclararam afro-brasileiros neste concurso público. E, desde a última quinta-feira (26), estão disponíveis os gabaritos definitivos, após recursos, das provas objetivas do certame.

Publicidade

Publicidade





Para conferir as informações, os interessados devem acessar a página do concurso no site da Prefeitura de Londrina.





As entrevistas dos afro-brasileiros devem acontecer em 4 e 5 de fevereiro, e a previsão é que o resultado seja divulgado no dia 6 do mesmo mês.

Publicidade





Os candidatos que discordarem do resultado poderão interpor recursos, e as respostas a eles serão publicadas no dia 13 de fevereiro. No dia seguinte, 14 de fevereiro, a SMRH divulgará as notas provisórias da prova discursiva e da prova de títulos.





Assim, os candidatos poderão ter uma ideia de sua classificação, visto que ainda caberá recursos contra essas duas notas. A homologação final do concurso será divulgada no dia 10 de março, no Jornal Oficial do Município.

Publicidade





Após a homologação, os aprovados passarão por exames e avaliações clínicas de aptidão admissional e, posteriormente, todos receberão uma formação para atuar como educador físico da rede municipal de ensino.





A expectativa é que os aprovados comecem a trabalhar em maio deste ano na SME (Secretaria Municipal de Educação). Eles deverão planejar e ministrar as aulas de educação física para os alunos do P4 ao 5º ano da rede municipal de ensino, tendo uma jornada de 30 horas semanais, e recebendo um salário de R$ 4.691,09.





Inicialmente, o edital prevê a contratação de 15 profissionais, mas, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, há um pedido para que 50 educadores físicos sejam contratados. Eles vão repor as vagas constantes no quadro profissional da SME, referentes aos docentes que se aposentaram, que pediram exoneração ou que, por outros motivos, não estão mais na rede municipal.





A organizadora deste certame é a SMRH da Prefeitura de Londrina, que visa dar agilidade à execução do concurso e atender a demanda da SME já no primeiro semestre letivo de 2023.