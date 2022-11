Concurso para professores da rede municipal de Londrina atrai mais de dez mil inscritos

A SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) divulgou, nesta terça-feira (1º), que o concurso para professor de Educação Básica da rede municipal de ensino contabiliza um total de 10.461 candidatos inscritos. Durante o período de inscrições, encerrado em 26 de outubro, 12.745 pessoas haviam se registrado, dos quais 9.523 pagaram as taxas de inscrição, concluindo o procedimento, e 938 se enquadraram nos critérios previstos para isenção.





De acordo com a secretária de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, o número supera as expectativas da pasta. “Nossa estimativa inicial era de que cerca de 4,5 mil pessoas participariam desse concurso público, portanto, a quantidade está muito acima do esperado. Isso mostra que vários docentes têm interesse em trabalhar na rede municipal de Londrina, e o objetivo do concurso é justamente contratar profissionais do mais alto nível”, afirmou.

Publicidade

Publicidade





Por meio do edital 142/2022, a prefeitura disponibiliza 369 vagas para educadores da rede municipal – função PEB 01. Deste total, 313 são destinadas à ampla concorrência. Também há reserva especial de vagas, sendo 37 voltadas aos candidatos afro-brasileiros e 19 para pessoas com deficiência.





A remuneração inicial dos profissionais será de R$ 4.691,09 e inclui salário básico, complementação salarial, gratificação de magistério, assiduidade e auxílio alimentação. Já a jornada de trabalho semanal abrange carga horária de 30h, com atuação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil.







Após o término da fase de inscrições, a previsão é que o edital com a lista de inscrições homologadas seja disponibilizado na segunda-feira (7), no portal eletrônico da COPS-UEL, órgão responsável pelo concurso. O processo seletivo será composto por três avaliações, todas marcadas para o dia 27 de novembro. Os docentes inscritos realizarão provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, além de entrega de documentação referente à entrega de títulos, cuja avaliação também será classificatória.