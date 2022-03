Conselho aprova retorno do vestibular da UEL em duas fases

O Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) aprovou nesta quinta-feira (31) o retorno do modelo tradicional do Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que em 2023 será realizado em duas etapas – dia 5 de março (1ª fase) e dias 2, 3 e 4 de abril (2ª fase).

O conselho também aprovou a data da Prova de Habilidade Específica destinada aos candidatos ao curso de Música, que será aplicada em 4 de dezembro deste ano. De acordo com o cronograma aprovado, o resultado final do Vestibular será divulgado em 2 de maio, com início do ano letivo previsto para meados de 2023.







Em 2021 e 2022, por conta da pandemia do novo coronavírus e a consequente necessidade de distanciamento social, a UEL excepcionalmente alterou o modelo do concurso. As provas foram aplicadas em fase única, com 50 questões sobre o conteúdo do Ensino Médio e mais a prova de Redação.





Além da prova em fase única, a logística do Vestibular exigiu menos alunos em sala e cuidados com higienização de locais, uso de máscaras e disponibilização de álcool para vestibulandos e equipe.

A avaliação da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL é de que os dois últimos concursos foram bem-sucedidos, mantendo as características de prova temática e interpretativa.





O retorno do Vestibular em duas fases beneficia o candidato que volta ter a possibilidade de apresentar de forma mais detalhada o conhecimento aprendido durante o Ensino Médio. Ela explica que a 1ª Fase traz a prova de Conhecimentos Gerais, classificatória para a segunda fase.





A partir da definição do modelo, a equipe técnica da Cops fará um levantamento de custos para apresentar a proposta de preço público de inscrição. A proposta deverá ser levada para análise e deliberação do Conselho de Administração (CA) ainda neste mês de abril.