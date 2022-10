Cursinho debate legalização do aborto em 'aulão' gratuito nesta sexta

Vestibulandas e vestibulandos têm a oportunidade de debater o controverso tema da liberação do aborto em um "aulão" interdisciplinar gratuito nesta sexta-feira (7), no centro de eventos do Aurora Shopping, das 19h30 às 22h.





O evento com o tema “Aborto: deve ou não ser legalizado?” é promovido pelo Curso Prime com a proposta de, a partir de um tema controverso, mostrar que os conteúdos das disciplinas cobradas no vestibular podem ser usadas para debater atualidades.

Para participar, basta ir à Avenida Ayrton Senna, 200, sala 9, doar um quilo de alimento não perecível, preencher uma inscrição com nome e telefone e retirar a pulseira para ter acesso à aula. As doações serão entregues à Associação Flávia Cristina. Todos os participantes vão concorrer a uma vaga no curso Prepara UEL Online.







Márcio Barbieri, diretor do curso Prime, explica que o objetivo do aulão é levar aos vestibulandos as diferentes perspectivas e pontos de vista sobre o aborto, abordando conteúdo das diversas disciplinas cobradas nas provas, para apoiar os estudantes na formação de repoertório que podem apoiá-los nas provas de conhecimentos gerais e na redação.

O aborto é crime previsto no Brasil desde o Código Penal de 1940, mas o consenso sobre o assunto está longe de ser alcançado. O tema foi escolhido, portanto, para mostrar aos vestibulandos que é possível discutir assuntos polêmicos sob diferentes pontos de vista, sem ofensas nem discussões, gerando mais conhecimento.





Participam do debate os professores Thiago (História), Angélica (Geografia), Márcia (Gramática), Márcio (Biologia), Lucas (Filosofia) e Jeniffer (redação).

E por que esse tema interessa ao vestibulando? Com o debate, os professores ajudarão os vestibulandos a formarem repertório sobre atualidades relacionadas a diferentes disciplinas, o que pode dar subsídios para a prova de conhecimentos gerais e na redação.

