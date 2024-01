Cursinho pré-vestibular da UEL abre inscrições para turmas vespertina e noturna

Reconhecido pelo comprometimento dos seus professores e por manter bons índices de aprovação dos seus alunos no Vestibular UEL, o CEPV-UEL (Curso Especial Pré-Vestibular da Universidade Estadual de Londrina) deu início à seleção de novos estudantes para as turmas de 2024. As vagas são destinadas a candidatos matriculados no último ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído esta etapa. As aulas têm início no dia 1º de abril.







Conforme o edital conjunto Sebec, o CEPV irá ofertar 200 vagas para o período vespertino (das 14h às 18h) e 250 para o período noturno (das 19h às 23h).

Publicidade

Publicidade



A primeira fase do processo seletivo é destinada aos estudantes que possuem o NIS (Número de Identificação Social) ativo, atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal. Por meio do NIS/CadÚnico, as inscrições para o CEPV permanecem abertas até às 23h59 do dia 29 de janeiro, exclusivamente pelo portal do nSebec (Serviço de Bem-Estar à Comunidade) da UEL.



Além do NIS ativo, os interessados devem apresentar o histórico escolar dos Anos Finais do Ensino Fundamental e o histórico escolar ou certificado de conclusão do Ensino Médio. Para quem está cursando o terceiro ano do Ensino Médio em 2024, a coordenação do CEPV solicita uma declaração emitida pela instituição pública responsável.





O edital com as candidaturas deferidas e indeferidas será publicado às 17h do dia 31 de janeiro e os candidatos cujas inscrições foram indeferidas terão dois dias – 1º e 2 de fevereiro – para entrar com pedido de recurso.





A partir do dia 31 de janeiro, o Sebec também dá início à etapa de seleção realizada a partir da análise socioeconômica dos candidatos e suas famílias. Também podem participar deste processo os candidatos que tiveram a sua inscrição indeferida na primeira etapa. As inscrições podem ser realizadas até às 23h59 do dia 16 de fevereiro, exclusivamente pelo portal do Sebec.