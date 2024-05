UEM abre teste seletivo para contratar 23 professores temporários

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) abre, nesta segunda-feira (6), teste seletivo para a contratação de 23 professores temporários para 23 áreas do conhecimento, de seis centros de ensino. Há oportunidades no câmpus-sede em Maringá e em três câmpus regionais: Goioerê, Umuarama e Ivaiporã.





Do total de vagas, nove são para Ciências da Saúde, seis para Tecnologia, três para Ciências Agrárias, três para Ciências Humanas, Letras e Artes, uma para Ciências Exatas e uma para Ciências Sociais Aplicadas. A seleção dos inscritos será feita a partir de duas etapas obrigatórias: prova didática, que vai acontecer do dia 17 a 21 de junho, e avaliação de títulos e currículo.

De acordo com o edital 131/2024-PRH, a remuneração dos aprovados dependerá da carga horária (20h, 24h e 40h) e a titulação exigida pela vaga (graduado, especialista, mestre ou doutor), podendo variar entre R$ 1.803,76 e R$ 10.687,27. O prazo contratual dos aprovados será de no máximo dois anos.





As inscrições devem ser feitas por meio eletrônico de 6 a 20 de maio. A última data para recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 205,18, é 21 de maio. O boleto da taxa, gerado no momento da inscrição, estará disponível para download ou impressão somente até o último dia de inscrição. O pedido de isenção pode ser solicitado nos dias 6 e 7 de maio. A relação das inscrições homologadas será publicada em 23 de maio.





O sorteio dos temas de cada candidato, data, horário e local (ou o link da plataforma digital) das provas didáticas serão divulgados em 12 de junho, e o resultado em 25 de junho. Já a pontuação da avaliação de títulos e currículo está prevista para ser divulgada em 2 de julho, e o resultado final do teste seletivo, em 10 de julho.





Do total de vagas do certame, 5% estão reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD) e 10% para Afrodescendentes (pretos ou pardos), em conformidade com a legislação. Conforme a Instrução Normativa nº003/2024 -PRH, de 18/04/2024, as vagas reservadas foram computadas pelo total de vagas abertas no edital e distribuídas entre as 23 áreas de conhecimento por meio de sorteio, realizado em 25 de abril, com transmissão ao vivo.