Enade: estudantes ausentes no dia da prova devem solicitar dispensa

Estudantes convocados para fazer o Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 2021, mas que não puderam comparecer no dia de prova, já podem solicitar a dispensa que será analisada depender da motivação da ausência, conforme previso nos anexos II e III do edital do exame.

Até 21 de janeiro de 2022, o estudante em situação irregular no Enade por não ter comparecido ao exame pode solicitar dispensa de prova, desde que tenha cumprido os demais requisitos para a obtenção de regularidade. A solicitação deverá ser feita no Sistema Enade, pelo estudante ou pela instituição de educação superior.

O Enade é uma prova aplicada desde 2004, que avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.





Nessa edição, a prova foi aplicada no dia 14 de novembro aos concluintes de cursos das áreas vinculadas ao ano II do sexto ciclo avaliativo do exame, dentre os quais estão os cursos de Ciência da computação, Biologia, Ciências sociais, Pedagogia etc.





Pedido de dispensa

Conforme o edital do Enade, são considerados como justificativa para ausência na prova: acidente; assalto; casamento; extravio, perda, furto ou roubo de documento de identificação; luto; saúde; maternidade ou paternidade; privação de liberdade, entre outras condições listadas e detalhadas em edital. Compromissos profissionais também se enquadram nas situações para o estudante pedir a dispensa da prova. Já os estudantes eliminados do exame no local de aplicação não poderão fazer a solicitação.





Os estudantes com pedido de dispensa deferido farão parte automaticamente do Relatório de Regularidade do Enade 2021, desde que não possuam pendências em relação ao Questionário do Estudante. A relação de estudantes regulares no exame pode ser conferida, no Sistema Enade, pelos coordenadores de curso e procuradores institucionais educacionais.





A solicitação de dispensa de prova por iniciativa da instituição de educação superior pode ser feita para estudantes que tiveram compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado pelo Enade (mobilidade acadêmica) e para estudantes que não compareceram ao local de prova em decorrência de ato de responsabilidade da instituição, como indicação incorreta do município de prova na inscrição do estudante. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), não cabe à instituição solicitar dispensa de prova quando o estudante faltou ao exame por motivo pessoal ou profissional.





Na solicitação de dispensa de prova, o pedido deve ser acompanhado de documentação que comprove o motivo da ausência no local de aplicação do Enade 2021, como cópia digitalizada do documento original ou de sua cópia autenticada, nos termos definidos pelo edital do exame. Os documentos comprobatórios deverão ser anexados em formato PDF, com tamanho máximo de 2 MB, e inseridos no Sistema Enade.