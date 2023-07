Escolas e CMEIs de Londrina iniciam recesso de julho na segunda-feira

Enquanto os alunos voltarão às aulas no dia 25, os professores retornarão às suas atividades um dia antes, em 24 de julho, para a realização de trabalhos de planejamento estratégico. O calendário escolar do município está disponível para consulta.





A REDE MUNICIPAL





Atualmente, a rede municipal de ensino de Londrina conta com 46.261 alunos matriculados. Desse total, 34.385 estudam nas escolas do Ensino Fundamental (incluindo estudantes da EJA e algumas turmas de P4 e P5); 5.091 crianças são atendidas pelos CMEIs, que atendem do CB ao P5; e 6.335 alunos estão matriculados nos CEIs filantrópicos, indo do CB ao P4.





A estrutura da rede conta com 88 escolas municipais, 33 CMEIs e 58 CEIs parceiros, localizados nas zonas urbana e rural.