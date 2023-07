Contato com livro desde infância melhora performance intelectual, diz médico de Londrina

Você sabia que o contato com livros desde pequeno, além de se estimular a leitura, também pode melhorar a performance intelectual e o aproveitamento escolar das crianças? Um estudo da Academia Americana de Pediatria comprovou que a leitura tem estreita relação com o desenvolvimento pleno das capacidades de pensar, falar e aprender na infância.







Por meio de livros, os pequenos desenvolvem a concentração, memória, raciocínio e compreensão, além de estimular a linguagem oral e a capacidade criativa. “Todas as crianças precisam do máximo do estímulo neurológico possível, uma dessas formas vem dos livros. Livro traz contato e estímulo visual, para os pequenos é todo colorido, sem falar nos estímulos interpretativos”, afirma o neurocirurgião pediátrico, Alexandre Canheu. O médico mantém um instituto de especialidades pediátricas em Londrina. Canheu também ganhou protagonismo nacional com vários estudos publicados e é considerado uma das dez maiores referências da neurocirurgia pediátrica do Brasil. Aqui em Londrina, também coordena o ambulatório de Neurocirurgia Pediátrica do HU (Hospital Universitário).

Pai de duas crianças, o médico mantém uma rotina de leitura com suas duas meninas porque sabe que está contribuindo para o desenvolvimento intelectual delas. “Tente ler o máximo possível, porque isso estimula e faz com que a criança possa interagir com letra, textura, tatos, sons e outras coisas. Oferecer livros para as crianças faz elas desenvolverem gosto por estudos e vai influenciá-las e auxiliá-las no desenvolvimento da juventude e fase adulta da vida”, comenta Canheu.