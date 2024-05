Escolas municipais de Londrina preparam alunos para se comunicar

Essencial, a comunicação é a forma pela qual a sociedade partilha informações. Do latim "communicare" o termo significa "partilhar, participar algo, tornar comum".





Ferramenta de integração e desenvolvimento, a comunicação é um verdadeiro processo de transmissão de informação entre um emissor e um receptor que interpreta uma mensagem.

E nesse processo, a escola tem um papel fundamental. Conforme pressupostos contidos na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), cinco eixos representam as práticas de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e análise linguística/semiótica para todos os anos do ensino fundamental.





E nessa reportagem, a produção escrita e seus gêneros textuais é o tema abordado.

A produção de texto, por sua vez, é uma atividade bastante trabalhada em sala de aula e permite que o aluno desenvolva suas habilidades dentro da extensa classificação. De acordo com a mensagem que precisa ser dada, há formas para se produzir seguindo a classificação dos gêneros textuais.





Gêneros textuais são as diferentes formas de texto usadas para transmitir as mensagens que pretendemos aos seus receptores. Assim, os alunos são preparados para saber escrever listas de compras, bilhetes, receitas, crônicas, de acordo com a função comunicativa.

Os gêneros textuais são classificados conforme a sua função comunicativa. Eles são produzidos com linguagens e estruturas diferentes, ou seja, cada gênero textual recorre a um tipo de texto. E os gêneros também possuem classificação: narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo e injuntivo.





De acordo com a coordenadora pedagógica da Escola Municipal Ignez Corso Andreazza, no Vivi Xavier (zona norte), Adriana de Souza Silvestre, as atividades são desenvolvidas sempre de forma contextualizada com os conteúdos e nível de aprendizagem dos estudantes.





"E de modo interdisciplinar também, uma vez que podem escrever sobre alimentação de forma argumentativa somando informações aprendidas nas aulas de Ciências", cita. Integram a gestão da unidade a diretora Roseli Grana e sua auxiliar de direção Mayara Novaes Rego Camargo.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: