Estudante da UEM é a primeira quilombola a defender mestrado no Paraná

Estudante da UEM é a primeira quilombola a defender mestrado no PR

Viviane Ribeiro defendeu recentemente sua dissertação no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UEM (Universidade Estadual de Maringá), sob a orientação da professora do Departamento de Psicologia, Eliane Domingues. A acadêmica se destaca por ser a primeira estudante quilombola a se tornar mestre no estado do Paraná.