Excesso de expectativa pode atrapalhar resultado do candidado no Enem

Tomar decisões não é uma tarefa fácil, seja em relação àquele emprego que você não gosta ou àquele relacionamento que não tem mais jeito. Independentemente do que for, o medo e a ansiedade sempre estão rondando por aí. Agora, imagina você ter que tomar uma decisão sobre o que “fazer da vida” aos 16, 17 ou 18 anos? É até difícil imaginar, mas é isso o que acontece com os adolescentes quando chega a hora do temido vestibular. Além de todas as decisões que precisam ser tomadas, eles também têm que lidar com as expectativas, que muitas vezes são prejudiciais para a saúde física e mental - e até mesmo para o resultado da prova.





Lucas Silva, professor da disciplina de projeto de vida do Colégio Marista, explica que a época do vestibular é uma fase em que muitos estudantes ficam confusos e meio ‘perdidos’. Segundo ele, esse é o momento que representa o fechamento de um ciclo, que é o ensino médio, e que exige do estudante a tomada de algumas decisões importantes. O professor ressalta que ouvir aquela pergunta clássica “o que você vai fazer da vida?” pode aumentar ainda mais a pressão e o nervosismo. Por isso, é fundamental que o aluno tenha autoconhecimento, que pode fazer com que o processo seja mais saudável e menos doloroso.

O professor salienta que o estudante precisa estar com uma boa saúde física e mental, que vai desde o acompanhamento médico, a prática de atividades físicas, uma alimentação mais saudável e uma boa noite de sono até o uso consciente dos celulares e outras tecnologias. Segundo ele, a saúde física está ligada à saúde mental, ou seja, o todo precisa estar bem para que o corpo funcione bem. “É muito comum ver adolescentes no ensino médio com uma saúde emocional fragilizada, principalmente por terem enfrentado uma pandemia e com todas as dificuldades de redescobrir a socialização”, pontua. Silva ressalta que um estudante com a saúde física e mental em dia é um aluno que consegue ter melhores resultados em todos os aspectos.