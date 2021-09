Feira de profissões online de universidade do Paraná será neste sábado

O Planeta PUCPR, em seus 23 anos de história, vem auxiliando vestibulandos a compreenderem melhor as opções de curso superior a fim de ampliar os horizontes para o futuro. Nesta edição, a feira de profissões ofertada pela PUCPR ( Pontifícia Universidade Católica do Paraná), marcada para o dia 11 de setembro, manterá sua versão online, com o objetivo de preservar a saúde de todos e respeitar as normas sanitárias de prevenção à propagação do novo coronavírus. A diferença em 2021 é que tours presenciais, com agendamento prévio, serão realizados a partir do dia 13 de setembro, seguindo todos os protocolos de segurança.





Continua depois da publicidade

A plataforma online e gratuita, que pode ser acessada por desktop ou pelo aplicativo do evento, já está disponível para ser baixado no Google Play e na App Store, tem como objetivo gerar experiências imersivas, além de prover informações para os vestibulandos sobre os cursos de graduação da Universidade. A feira de profissões online vai permitir maiores interações por meio das salas de bate-papo entre os participantes e os professores.

Continua depois da publicidade





Renata Iani Werneck, Pró-Reitora de Graduação da PUCPR, comenta que a experiência do Planeta PUCPR 2021 visa gerar maior conexão da Universidade com aqueles que desejam ingressar no ensino superior.

“O evento mostra que a PUCPR é mais do que uma instituição de ensino superior. Os novos estudantes terão a vivência de uma das melhores universidades privadas do Brasil. Essa experiência é única! Importante ressaltar que as adaptações que realizamos para a 23ª edição do Planeta PUCPR vão ao encontro da inovação que a Universidade está constantemente buscando”, diz.

Continua depois da publicidade





Aqueles que desejarem realizar um tour presencial terão a possibilidade de agendar uma visita pós-evento pelo aplicativo. Outra opção será o tour 360º online dos Câmpus Curitiba, Londrina, Toledo e a apresentação dos diferenciais do EAD.





Atrações – Uma ação de gamificação garantirá aos 10 primeiros colocados um kit personalizado da Universidade. O ranking será feito por meio das interações realizadas no aplicativo, que conta as pontuações conforme as atividades feitas (assistir a lives, ver páginas de cursos, entre outras). Páginas essenciais também terão botões “WhatsApp”, permitindo que o vestibulando tire suas dúvidas de forma mais eficiente.





“O futuro estudante da PUCPR poderá conhecer melhor os professores das sete Escolas e as propostas das mais de 120 graduações presenciais, semipresenciais e EAD dos câmpus de Curitiba, Londrina e Toledo, além das iniciativas voltadas para a internacionalização. Novos cursos serão apresentados no evento, como Jogos Digitais, Criminologia e Tecnólogo em Inteligência Artificial Aplicada, pioneiro no Brasil”, completa a Pró-Reitora. Os participantes terão um desconto especial de 15% para a inscrição do vestibular PUCPR apenas no dia do evento.





Serviço:

Planeta PUCPR 2021

Dia 11 de setembro de 2021

Evento online