Governo investe R$ 12 milhões para modernizar a infraestrutura acadêmica da UENP

Cerca de R$ 12 milhões foram liberado pelo governo do estado para a Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) modernizar a infraestrutura acadêmica de ensino, pesquisa e extensão.





O montante está distribuído em projetos para implantação de uma central de laboratórios de pesquisas no câmpus de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, e de um centro de pós-graduação e de um núcleo de inovação, pesquisa e capacitação em agropecuária no câmpus de Bandeirantes, no Norte do Estado.

Os recursos são do Fundo Paraná de fomento científico e tecnológico, dotação orçamentaria gerida pela SETI (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior). O apoio aos projetos está relacionado ao programa Paraná Mais Ciência, previsto no Plano Plurianual 2020-2023.





Com orçamento de R$ 5,4 milhões, a nova central de laboratórios de pesquisas de Jacarezinho será utilizada no desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação por 560 estudantes e 48 professores dos centros de Ciências Humanas e da Educação e de Ciências da Saúde. A estrutura também irá assegurar os estudos desenvolvidos em programas de pós-graduação.

Os dois projetos do câmpus em Bandeirantes somam R$ 2,3 milhões, sendo R$ 844 mil para a reforma do antigo anfiteatro e adequação desse espaço para a prática de atividades de ensino e pesquisa do novo centro de pós-graduação. O novo local será composto por salas de aula e de estudos, sala de reuniões, miniauditório, recepção, sanitários, entre outros.