Grafite transforma muros de escola social da zona norte em museu a céu aberto

O coletivo de grafiteiros Cap Style realizou no sábado (23) e domingo (24) a pintura de painéis nos muros do Marista Escola Social Ir Acácio, na zona norte de Londrina. O objetivo da proposta é transformar os muros internos da escola em um grande museu a céu aberto com 20 painéis criados por 20 grafiteiros.

“A arte e a cultura são expressões artísticas que inspiram, e nada melhor do que promover aos nossos estudantes este momento de ver a arte ganhando vida nas cores, e ainda assim olhar a história do Instituto Marista e do próprio bairro onde vivem”, afirma Diego Oliveira de Lima, diretor da Escola Social.

“A gente vem discutindo o papel da escola com a arte de periferia, analisando o aspecto social dentro do currículo da instituição. A ressignificação do espaço com o grafite passa por essa dimensão da arte da periferia. Há também o processo de reconhecimento dos alunos de reconhecerem a história da zona norte de Londrina, a fundação do bairro e da presença Marista neste bairro, neste momento em que a escola também passa por uma ampliação”, explicou o diretor Até o ano passado a escola comportava 400 alunos e a partir do próximo ano passa a atender 775.







Ele enalteceu que ressignificar o espaço na zona norte garante uma educação de qualidade. “É um conteúdo dialógico não só com os livros, mas dinâmico e que se transforma a cada dia com as pessoas que fazem a educação neste país”, afirmou Lima.