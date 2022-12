IFPR lança concurso para docentes e técnicos com salários de até R$ 8,3 mil

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) abre concurso público para preenchimento de 183 vagas de docentes e técnicos administrativos em educação (TAE) em 24 cidades do estado. Os editais nº 160 (docentes) e nº 162 (técnicos) foram publicados nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial da União.

As inscrições iniciam-se no dia 16 de janeiro e seguem até as 14h do dia 16 de março de 2023. Neste certame, organizado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), a escolha da cidade de lotação será feita já no ato da inscrição. Os salários iniciais variam de R$ 1.945,07 a R$ 8.361,33, de acordo com a carreira e o cargo escolhido.

O concurso reserva vagas, de acordo com legislação específica, para pessoas com deficiência e população negra.

A Prova de Conhecimentos, na modalidade objetiva com 35 questões, está prevista para ser realizada no dia 21 de maio de 2023, a partir das 14h30, nas cidades de Capanema, Cascavel, Curitiba, Ivaiporã, Londrina, Palmas, Telêmaco Borba e União da Vitória.





Concurso para docentes



Regido pelo Edital nº 160, o concurso para docente do IFPR contempla 120 vagas em 29 áreas, para trabalhar em 24 cidades do Paraná.

As inscrições serão realizadas pelo site do NC/UFPR e têm o valor de R$ 220. O pagamento deve ser realizado até o dia 17 de março, por meio do sistema PagTesouro e poderá ser feito por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato financeiramente hipossuficiente, de família de baixa renda, conforme dispõe o Decreto Federal nº 11.016/2022, e devidamente registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). As solicitações de isenção deverão ser realizadas até dia 23 de janeiro de 2023 conforme o item 6.15 do edital.

O processo de seleção de professores será em três etapas:

Prova de Conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório;
Prova de Desempenho Didático, de caráter classificatório e eliminatório;
Prova de Títulos, de caráter exclusivamente classificatório.



Concurso para técnicos administrativos em Educação





Regido pelo Edital nº 162, o concurso para técnico do IFPR contempla 63 vagas em 24 cargos para 22 municípios paranaenses.

As inscrições serão realizadas pelo site do NC/UFPR e têm o valor de R$200 para as vagas de nível E; e R$120 para as vagas dos níveis C e D.

O pagamento deve ser realizado até o dia 17 de março, por meio do sistema PagTesouro e poderá ser feito por PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Poderá ser concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato financeiramente hipossuficiente, de família de baixa renda, conforme dispõe o Decreto Federal nº 11.016/2022, e devidamente registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico. As solicitações de isenção deverão ser realizadas até dia 23 de janeiro de 2023 conforme item 6.15 do edital.

O processo de seleção de técnicos administrativos em educação (TAEs) será em etapa única: Prova de Conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório.