Banco do Brasil abre concurso com seis mil vagas para 2023

O Banco do Brasil abriu seis mil vagas de emprego para 2023, com 156 vagas para Londrina. Os profissionais serão contratados por meio de concurso para o cargo de Escriturário.





O edital aberto na última sexta-feira (23) é direcionado a candidatos com nível médio de escolaridade completo. A remuneração inicial chega a R$ 5,4 mil para uma carga horária de seis horas diárias e 30 horas semanais.

As inscrições custam R$50 e pode ser feita até o próximo dia 24 de fevereiro. As provas estão marcadas para 23 de abril de 2023.







Estão previstas vagas para todos os estados e o Distrito Federal. As provas serão realizadas em 190 cidades. A banca responsável pela seleção é a Fundação Cesgranrio.

As vagas do certame estão divididas entre Escriturário - Agente Comercial e Escriturário - Agente de Tecnologia. Conforme informado no edital, quatro mil aprovados serão contratados de imediato e outros dois mil aguardarão no cadastro reserva (CR).





Do total das vagas, 5% são reservadas a portadores de deficiência e 20% para candidatos autodeclarados negros. Além destas, 20% das posições do cadastro de reserva também são destinadas a esse público.

Os aprovados terão um ganho de R$5.436,03, sendo R$3.622,23 de vencimento inicial, R$1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$799,38 de cesta alimentação.





A rotina de trabalho prevê atividades como orientar os clientes sobre produtos e serviços oferecidos pelo Conglomerado BB; fazer a análise e conferência de documentos, preparar correspondências; atualizar registros; e organização de arquivos.





As inscrições podem ser feitas na página da Fundação Cesgranrio.





