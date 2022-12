BRDE abre concurso público com 31 vagas para o Sul e salários de até R$ 9,2 mil

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) lançou um edital para concurso público, com 31 vagas destinadas ao Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). As funções são para pessoas com nível médio, superior e, ainda, formação de cadastro reserva, com salários de até R$ 9.268,39.





As inscrições estarão disponíveis até o dia 23 de janeiro de 2023, por meio do portal da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), onde está disponível o edital para inscrição online.

Publicidade

Publicidade





“A abertura do concurso público é mais um passo no posicionamento do BRDE, em consonância com o desenvolvimento social e econômico da região Sul, no atendimento das políticas públicas em diálogo com a sociedade e na valorização do quadro funcional”, disse o presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski.





De acordo com o edital, os salários variam de R$ 3,6 mil para assistente administrativo (nível médio) aos de formação superior que chegam a R$ 9,2 mil. Todas as vagas têm cadastro reserva.

Publicidade

Há vagas para analista de projetos, sendo cinco para administrador; oito para economista; seis para contador; duas para engenheiros (Civil, Eletricista e Mecânico); uma para agrônomo, uma de Direito. Para analista de sistemas são cinco vagas para desenvolvimento, uma para suporte e outra para Ciência de Dados e uma para Administração de Banco de Dados





A data prevista para realização das provas é 12 de março de 2023. Segundo o superintendente de Infraestrutura do BRDE, Hélio de Paula e Silva, os candidatos serão avaliados pela etapa discursiva e avaliação de títulos para cargos de nível superior.





Os candidatos serão avisados das provas por meio das publicações legais e pelo site da Fundatec. No edital de concurso público há um cronograma com as datas dos atos e marcos do certame.