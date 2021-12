Instituição de ensino oferece cursos de tecnologia em parceria com a Meta (Facebook)

Até 2025, um quarto do PIB (Produto Interno Bruto) do mundo virá da economia digital. É o que prevê o levantamento Latin American Digital Transformation Report 2021. A pesquisa também aponta que no Brasil, em 2021, a participação das empresas digitais na economia foi 4,5% – em 2015, esse percentual era de apenas 0,9%. A transformação tecnológica que tem impulsionado diferentes setores econômicos, no entanto, entra em descompasso com a falta de mão de obra qualificada.

Atenta a esse cenário, a Kroton, detentora da Unime, em parceria com a Meta (antiga Facebook), está oferecendo 19 cursos em Tecnologia da Informação por meio da Academia Tech. Os conteúdos são disponibilizados por meio da plataforma Blueprint da Meta, uma ferramenta de design thinking que mapeia interações de prestações de serviços em geral e auxilia na padronização de ações e interatividades, encontrando gaps e criando propostas de valor mais atraentes para o mercado digital.

“Enquanto algumas profissões estão desaparecendo, novas carreiras estão surgindo, especialmente na área de tecnologia. Com o Academia Tech, oferecemos cursos inovadores, com alta qualidade de ensino e condizentes com a necessidade do mercado. Além disso, todos os cursos foram listados como profissões de alta demanda para os próximos anos, segundo rankings e pesquisas de instituições reconhecidas como LinkedIn, Google e Robert Half Technology”, afirma Rafael Ribeiro de Freitas, Gerente de Inovação e Novos Negócios da Kroton.





Para a criação do Academia Tech, foram entrevistadas mais de 10 empresas do segmento de tecnologia para entender as lacunas entre o recém-formado e o profissional mais preparado para o mercado. Esse benchmarking permitiu criar uma grade curricular alinhada às necessidades dos empregadores, garantindo que o aluno aprenda, desde o primeiro semestre, os desafios reais do mercado de trabalho.





Os conteúdos disponibilizados pela Academia são divididos por meio de trilhas e treinamentos aprofundados, que ampliam o potencial dos usuários, com módulos sobre Cibersegurança, Inovação Educacional, Privacidade de Dados e projetos sobre Marketing Digital. Abaixo, confira as formações que estão sendo disponibilizadas:

1. Engenharia De Software





2. Processamento De Dados





3. Blockchain, Criptomoedas E Finanças Na Era Digital





4. Tecnologia Em Jogos Digitais





5. Gestão Da Tecnologia Da Informação





6. Gestão De Sistemas De Informação





7. Sistemas Para Internet





8. Redes De Computadores





9. Computação Em Nuvem





10. Inteligência De Mercado E Análise De Dados





11. Arquitetura De Dados





12. Ciência De Dados





13. Cibersegurança





14. Análise E Desenvolvimento De Sistemas





15. Marketing Digital





16. Devops





17. Desenvolvimento Web





18. Desenvolvimento Back End





19. Desenvolvimento Mobile