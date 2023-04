Inteligência Artificial e empatia são temas de redação no vestibular da UEL

A IA (Inteligência Artificial) e a empatia foram os temas propostos para a redação do Vestibular 2023 da UEL (Universidade Estadual de Londrina).





Muito temida pelos alunos, a redação tem um peso grande na nota final e, muitas vezes, pode ser decisiva para a conquista da vaga, sendo aguardada com ansiedade pelos candidatos.

No primeiro dia de provas da segunda fase do concurso, iniciada neste domingo (2), os vestibulandos também realizaram as provas de língua portuguesa, literatura em língua portuguesa e língua estrangeira.





Na primeira proposta da prova de redação, os candidatos receberam um texto sobre as discussões acerca do ChatGPT durante o Fórum Econômico Mundial, realizado no último mês de janeiro, em Davos, na Suíça.

O texto sobre o chatbot criado nos Estados Unidos e lançado em novembro de 2022 era acompanhado de uma charge que mostrava um homem segurando uma placa com os dizeres: “perdi meu emprego para um robô”. E ao lado do homem, estava um robô também segurando uma placa onde se lia: “fui trocado por um modelo com alguns megabytes a mais”.





Os estudantes foram chamados a redigir um texto dissertativo-argumentativo que colocasse em discussão o futuro da IA em um espaço de 16 a 20 linhas.

O segundo texto teve como base uma tirinha que mostrava um aluno careca sendo ridicularizado pelos colegas em uma sala de aula, diante do professor. Na sequência, o professor, em casa, na frente de um espelho, se recorda do aluno e decide raspar o cabelo e a barba. Por fim, o professor entra em sala de aula e surpreende os alunos com o novo visual.





A partir da tirinha, os vestibulandos deveriam produzir uma resposta-interpretativa que mostrasse claramente a intenção do autor, que era criticar o bullying na escola, ressaltando o papel do professor no desenvolvimento da empatia. O texto deveria ter entre cinco e oito linhas.





